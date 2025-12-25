МЧС: цех по производству сендвич-панелей загорелся в Тульской области

Цех по производству сендвич-панелей вспыхнул в Тульской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Предварительно, огонь охватил 2 000 квадратов. Из горящего здания эвакуированы 12 человек. Проводится наращивание сил и средств», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на улице Болдина в городе Щекино. Информация о пострадавших уточняется.

Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места пожара. В небе над цехом видны большие столбы черного дыма.

Незадолго до этого в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на производстве. Возгорание повышенного ранга на 2 тыс. «квадратов» началось на улице Баррикад в Сормовском районе. В здании рухнула часть крыши. К тушению огня привлекли 73 пожарных и 25 единиц техники. Специалисты быстро ликвидировали открытое горение, а на полное тушение здания потребовалось несколько часов. О пострадавших не сообщалось.

Ранее в Красноярском крае произошел мощный пожар в мебельном цехе.