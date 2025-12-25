На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цех по производству сендвич-панелей загорелся в Тульской области

МЧС: цех по производству сендвич-панелей загорелся в Тульской области
true
true
true

Цех по производству сендвич-панелей вспыхнул в Тульской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Предварительно, огонь охватил 2 000 квадратов. Из горящего здания эвакуированы 12 человек. Проводится наращивание сил и средств», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на улице Болдина в городе Щекино. Информация о пострадавших уточняется.

Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места пожара. В небе над цехом видны большие столбы черного дыма.

Незадолго до этого в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на производстве. Возгорание повышенного ранга на 2 тыс. «квадратов» началось на улице Баррикад в Сормовском районе. В здании рухнула часть крыши. К тушению огня привлекли 73 пожарных и 25 единиц техники. Специалисты быстро ликвидировали открытое горение, а на полное тушение здания потребовалось несколько часов. О пострадавших не сообщалось.

Ранее в Красноярском крае произошел мощный пожар в мебельном цехе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами