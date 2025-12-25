На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СПЧ высказались об унижении пожилого учителя в Москве

Глава СПЧ Фадеев призвал создать механизм защиты учителей от оскорблений
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Сегодня нужно создать механизм защиты учителей от оскорблений. Об этом ТАСС заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя видео, на котором подросток оскорбляет пожилого педагога в московской школе.

«Надо сформулировать и сформировать процедуры работы педагогического сообщества в таких случаях. Учитель должен быть защищен. Надеюсь, что это произойдет, потому что министерство просвещения идет по этому пути», — сказал глава СПЧ.

Фадеев добавил, что «сдвиг» произойдет, когда наказание за оскорбление учителей будет неотвратимым.

Об инциденте с учителем 25 декабря сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, конфликт случился в московской школе №1158. Он начался из-за того, что 61-летний учитель иностранных языков попросил школьника убрать телефон, на что тот начал оскорблять педагога, ругаться матом и грозить ему увольнением.

Позднее канал уточнил, что семья ученика написала заявление об отчислении сына, а школа передала информацию о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.

Ранее депутат призвала проверить директора школы в Москве, где ученик унизил педагога.

