В Москве на три дня закроют участок Калининской ветки метро

Между станциями московского метро «Новокосино» и «Новогиреево» не будет движения с 9 по 11 января 2026 года. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

В сообщении поясняется, что движение приостанавливается на несколько дней в связи с тем, что там пройдет замена перекрестного стрелочного съезда.

«Для этого необходимо приостановить движение. Также во время закрытия проведем ряд ремонтных работ на участке», - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта обратили внимание, что на время ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ и построить маршрут через МЦД-4.

24 декабря мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом на пленарном заседании в Московской городской думе, сообщил, что на Ярославском шоссе в Москве планируют построить две станции метро. Он отметил, что некоторые районы столицы по-прежнему недостаточно обеспечены рельсовым транспортом.

Ранее в московской метро начали тестировать беспилотные технологии.