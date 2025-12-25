Дагестанец связал и несколько часов избивал подругу из Твери

МВД: в Московской области задержан боец ММА за избиение своей подруги

Боец ММА из Дагестана жестоко избил свою подругу и был задержан. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В городскую больницу попала 20-летняя девушка. Она рассказала, что 19 декабря ее связал и избил молодой человек, который является профессиональным бойцом ММА. Истязания происходили в деревне Батино по месту жительства пострадавшей и длились несколько часов.

«При осмотре медики зафиксировали у девушки переломы лицевых костей, гематомы и черепно-мозговую травму. Потерпевшей потребовалась операция с последующим длительным лечением», — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 25-летний уроженец республики Дагестан, проживающий в Подмосковье. Мужчину задержали на территории Московской области, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По данным прокуратуры региона, мотивом нападения стала ревность. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин избил жену и сломал ей нос после того, как она «плохо помыла духовку».