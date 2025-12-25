Скандальная рождественская речь украинского лидера Владимира Зеленского указывает на приближающийся крах ВСУ. Об этом News.ru заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, что жесткие, даже запредельные обращения Зеленского говорят о том, что он находится в безвыходной ситуации. Это не признак силы, это признак слабости. У меня есть твердая уверенность в том, что он делает такие жесткие заявления на фоне понимания того, что придется принимать очень непопулярные решения, в том числе в отношении мирных переговоров», — заявил Килинкаров.

По его словам, таким образом Зеленский готовит население к непростым решениям относительно отхода ВСУ с Донбасса. Украинский лидер создает обстановку, в которой граждане республики должны поверить, что он не хотел, но был вынужден принимать эти решения.

24 декабря Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что все жители Украины в этот день желают, чтобы «одного человека» не стало. При этом глава государства не стал уточнять, о ком именно он говорит.

Также украинский лидер назвал россиян «безбожниками». Зеленский дал гражданам РФ такую характеристику из-за ударов по территории Украины. Как отметил Зеленский, россияне якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим» в целом.

Ранее в Кремле отреагировали на рождественское видеообращение Зеленского.