Иностранные истребители сопроводили стратегические ракетоносцы России и Китая

МО РФ: истребители сопровождали стратегические ракетоносцы России и Китая
Иностранные истребители сопровождали на отдельных этапах маршрута совместного полета стратегические ракетоносцы России и КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — уточнили в оборонном ведомстве.

Военно-воздушные силы России сообщили, что авиагруппа, состоящая из стратегических ракетносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК, провела воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана. Это мероприятие было выполнено в соответствии с планом военного сотрудничества на 2025 год и не является направленным против каких-либо третьих стран.

До этого главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации Александр Моисеев охарактеризовал обстановку в Арктике. Он сообщил, что ситуация в военном плане остается непростой из-за того, что этот регион рассматривается в качестве территории возможного будущего конфликта.

Ранее командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте.

