«Под угрозой»: командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте

Великобритания близка к тому, чтобы уступить российскому флоту доминирование в Атлантике. Об этом заявил командующий Военно-морским флотом (ВМФ) королевства генерал Гуин Дженкикс, пишет The Times.

«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но c большим трудом», — сказал он.

Генерал отметил, что Россия вложила миллиарды в развитие своих военно-морских сил и в особенности в Северный флот. В свою очередь флоту Британии, как отметил офицер, трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.

До этого телеканал Sky News сообщил о программе Atlantic Bastion («Атлантический бастион»), которую представило правительство Великобритании для защиты критически важных объектов в британских и ирландских водах от вражеских подлодок. Отмечается, что программа предполагает единовременное использование модернизированных противолодочных фрегатов типа 26, противолодочных самолетов P-8 Poseidon и новейших автономных подводных беспилотников.

Министр обороны страны Джон Хил заявил, что «Атлантический бастион» — это смесь современных технологий автономных систем и искусственного интеллекта с военными кораблями и самолетами мирового класса. В минобороны Британим отметили, что эта программа является «прямым ответом» на якобы повышенную активность военных кораблей России. В Москве отвергали подобные обвинения.

Ранее посол РФ в Норвегии обвинил Британию в попытке военного сдерживания России.