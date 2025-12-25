Мэр Москвы принял участие в акции «Елка желаний»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает ТАСС.

Глава города снял с елки три открытки с детскими желаниями. Он пообещал исполнить мечту 11-летней Арины из Луганска, которая хотела иметь шведскую стенку. 14-летнему москвичу Дмитрию Сергей Собянин организует встречу с пилотом военного самолета, а 12-летней Бажене-Леле, подарит умную колонку, которую она хотела.

«Все мечтания обязательно сбудутся», — сказал Собянин.

В 2025 году в акции «Елка желаний» уже приняли участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время уже исполнено более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее в Кремле анонсировали разговор Путина с девочкой, чье желание он исполнил.