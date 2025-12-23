В России заявили, что Украину отрезают от Черного моря

Военкор Коц заявил, что российская армия начала отрезать Украину от Черного моря

Вооруженные силы России своими ударами начали отрезать Украину от Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Судя по всему, Украина доигралась с атаками на корабли российского «теневого флота»», — написал он.

По его мнению, российские военные начали отрезать страну от моря с помощью ударов по портам, транспортной инфраструктуре и энергетическим объектам. Журналист обратил внимание, что атаки по югу Украины осуществляются «практически в ежедневном режиме».

Также он отметил, что удары по Одесской области «сильно бьют по кошельку» Киева.

«Морская логистика, включая зерновой коридор через черноморские порты и доставку товаров через порты Дуная, обеспечивает значительную часть украинского импорта и экспорта», — добавил Коц.

22 декабря военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что российские войска наносят удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и по мостам для того, чтобы перерезать каналы поставок западного оружия из этого региона в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, это можно назвать современной «рельсовой войной».

Ранее в России допустили морскую блокаду Украины.