В России заявили, что Украину отрезают от Черного моря

Военкор Коц заявил, что российская армия начала отрезать Украину от Черного моря
Telegram-канал «Mash»

Вооруженные силы России своими ударами начали отрезать Украину от Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Судя по всему, Украина доигралась с атаками на корабли российского «теневого флота»», — написал он.

По его мнению, российские военные начали отрезать страну от моря с помощью ударов по портам, транспортной инфраструктуре и энергетическим объектам. Журналист обратил внимание, что атаки по югу Украины осуществляются «практически в ежедневном режиме».

Также он отметил, что удары по Одесской области «сильно бьют по кошельку» Киева.

«Морская логистика, включая зерновой коридор через черноморские порты и доставку товаров через порты Дуная, обеспечивает значительную часть украинского импорта и экспорта», — добавил Коц.

22 декабря военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что российские войска наносят удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и по мостам для того, чтобы перерезать каналы поставок западного оружия из этого региона в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, это можно назвать современной «рельсовой войной».

Ранее в России допустили морскую блокаду Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
