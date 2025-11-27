Появилось видео погони российской ракеты за истребителем МиГ-29 Украины

Погоня российской ракеты за истребителем МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

На обнародованных кадрах можно заметить, что пилот истребителя длительное время на высокой скорости рыскает из стороны в сторону, будто бы уклоняется от какого-то объекта. При этом ракеты или последующего поражения цели в ролике нет.

По данным канала, ракета была запущена российским истребителем с дистанции 45 километров.

«Доказательств никаких не приводится. Только взгляд напряженный — но тут причины могут разные присутствовать», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что если запуск по пилоту действительно производился, то ему «в этот раз повезло». Они добавили, что второго шанса истребитель может и не получить.

До этого сообщалось, что прокуратура Словакии прекратила расследование законности передачи Украине истребителей МиГ-29, не найдя в решениях предыдущих властей республики состава преступления. По данным издания, прокуратура не смогла доказать, что Словакии был нанесен ущерб из-за помощи Киеву. Кроме того, в действиях бывших властей не обнаружили превышения полномочий.

Ранее в Баку отреагировали на сообщения о тайных поставках Украине азербайджанских Су-22.