Герасимов анонсировал проведение стратегического учения «Центр-2026»

Россия проведет командно-штабное учение «Центр-2026» в 2026 году. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.

«В следующем году будет проведено стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», — сказал он.

18 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена недавними японо-американскими военными учениями вблизи границ РФ, это потенциальная угроза безопасности.

Несколько дней назад силы самообороны Японии провели совместные авиационные учения с ВВС США, в ходе которых были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Маневры состоялись над акваторией Японского моря. Отмечается, что их целью была отработка различных оперативных задач. С японской стороны в учениях приняли участие три истребителя пятого поколения F-35B и три истребителя F-15.

Ранее во Франции заявили о превосходстве России над Европой по мощи сухопутных войск.