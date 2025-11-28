Россия существенно превосходит объединенные силы стран Европы, входящие в состав НАТО, в мощи и оснащении сухопутных войск. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Французский институт международных отношений (IFRI).

Так, эксперты считают, что европейские войска недостаточно оснащены военной техникой, в частности, артиллерийскими орудиями и снарядами, ударными беспилотниками и зенитными ракетами.

Также слабостью Европы являются инфраструктурные и нормативные ограничения на переброску войск по континенту.

Кроме того, сухопутные войска РФ имеют численное превосходство по сравнению с европейскими странами, которое составляет порядка 950 тыс. против 750 тыс. Дополнительное влияние оказывают и разница в боевой готовности, а также «политическая раздробленность» Европы.

Накануне газета Politico сообщила, что страны Европы планируют «ответный» удар по России на фоне диверсий и инцидентов с дронами, к которым якобы причастна Москва. Европейские столицы рассматривают несколько вариантов: от совместных наступательных кибератак до внезапных учений под руководством НАТО. В Берлине при этом уже разработали план реальной войны с РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали истерикой заявление Писториуса о подготовке к войне с Москвой.