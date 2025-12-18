Коллективный Запад является основным источником роста военных угроз безопасности России. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран, передает ТАСС.

«Основным источником роста военных угроз безопасности Российской Федерации является коллективный Запад, который не отказывается от поставленной цели — нанесение России стратегического поражения в ходе специальной военной операции за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины», — сказал глава Генштаба.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их прекратить. Глава государства напомнил о событиях в республике после 2014 года. Он подчеркнул, что конфликт был развязан деструктивными силами в Киеве при поддержке западных стран. По его словам, конфликт был развязан Западом.

Также российский лидер заявил, что РФ начала СВО только после того, как стало ясно, что собеседники на Западе и на Украине обманывают Москву. Путин напомнил, что «без всякого стеснения» первыми лицами на Западе было сказано, что они не собирались ничего исполнять и просто взяли паузу.

