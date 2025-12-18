На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник сбили в Брянской области

Богомаз: подразделения ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Shutterstock

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Минувшей ночью в России были перехвачены и уничтожены 47 дронов. В Минобороны уточнили, что больше всего БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области — 31. Пять беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три БПЛА унитожены в Ростовской области.

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что эффективность российских систем ПВО при отражении украинских атак составляет в среднем 97%. По словам главы Минобороны, в начале 2025 года противник для атак на российские регионы в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц. Начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

Ранее украинские дроны атаковали Ростов, Батайск и Таганрог.

Атаки БПЛА на Россию
