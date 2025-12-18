На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сообщили о прорыве обороны ВСУ в Гуляйполе

Mash: ВС РФ малыми группами прорвали оборону ВСУ в Гуляйполе на 3 км вглубь
Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России малыми группами прорвали оборону украинской армии в Гуляйполе на 3 км вглубь. Об этом пишет Mash.

Населенный пункт обороняют порядка 6 тыс. украинских военных.

«Всего в гарнизоне в Гуляйполе стоит пять бригад теробороны Украины, силы беспилотных войск. ВС РФ активно уничтожают ПУ БПЛА противника — в сутки ликвидируют до 20 «гнезд» дроноводов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за Гуляйполе идут активные бои с начала октября. Украинские войска покинули часть других населенных пунктов, дабы не попасть в окружение.

11 декабря Telegram-канал «Иди и смотри» написал, что российские военнослужащие прошли к центру Гуляйполя и начали бои на закрепление. В материале уточнялось, что российские подразделения в ходе продвижения активизировали удары артиллерии по позициям украинских войск.

7 декабря генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать позиции у Гуляйполя, чтобы спасти офицеров НАТО.

Ранее генерал ВСУ Манько заявил о падении Красноармейска и Гуляйполя.

