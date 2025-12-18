Эксперт привел еще одно доказательство провала атаки СБУ на подлодку в Новороссийске

Еще до официального опровержения сообщения Киева об успешной атаке на подлодку в Новороссийске, оно выглядело недостоверным. На это в эфире Tsargrad.tv указал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Эксперт отметил, что классическим доказательством успеха подобных операций на Западе всегда выступают спутниковые снимки высокого разрешения.

«Если бы противнику действительно удалось повредить нашу субмарину, то на Западе обязательно опубликовали бы спутниковые снимки. При безрезультатной атаке таких публикаций и камланий вокруг них не будет», — сказал Шлепченко.

15 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в рамках совместной операции 13-го Главного управления военной контрразведки и Военно-морских сил Украины с помощью подводных морских дронов Sub Sea Baby якобы была атакована российская подлодка «Варшавянка» в Новороссийске.

Черноморский флот позднее опроверг это сообщение. При этом факт самой диверсии никто не отрицает. Что произошло и почему безэкипажному катеру противника удалось войти в акваторию морской базы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее десятки БПЛА атаковали Крым и акваторию Черного моря.