Два человека подорвались в Красной Поляне в ДНР

Два человека пострадали от взрыва в Красной Поляне в ДНР

Два человека пострадали в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Донецкой народной республике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в селе Красная Поляна в результате подрыва на взрывоопасном предмете получили ранения двое мужчин», — написал он.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Анкетные данные пострадавших уточняются, рассказал Кулемзин.

В ноябре стало известно, что житель Курской области получил тяжелые ранения после того, как нашел во дворе странный предмет и поднял его. В результате взрыва мужчина лишился кисти руки.

11 ноября в Красногорске 10-летний мальчик поднял с земли коробку в подарочной обертке с приклеенной к ней 10-рублевой купюрой, в результате чего раздался взрыв, ребенок получил тяжелые травмы.

Ранее российский боец рассказал, как ВСУ минируют дрова для печей и зайцев.