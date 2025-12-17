СМИ: США в следующем году могут вступить в Третью мировую войну

19FortyFive: в 2026 году США могут вступить в Третью мировую войну

Военный обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд заявил о том, что США в 2026 году могут вступить в Третью мировую войну, если введут войска в один из действующих театров военных действий.

«Даже после серии перемирий и дипломатических «побед» при президенте Дональде Трампе, глобальная карта по-прежнему усеяна очагами напряженности, которые могут втянуть Соединенные Штаты в войну в 2026 году», — отметил Иствуд.

Военный обозреватель рассмотрел пять тревожных сценариев: конфронтация США с Россией из-за гарантий безопасности Украины, действия Китая в отношении Тайваня, потенциальные удары США по Венесуэле или Ирану, а также внезапное нападение Северной Кореи на Южную.

Как отмечается, каждый театр военных действий имеет свои собственные факторы риска, риски эскалации и договорные обязательства — и вместе они показывают, насколько хрупко нынешнее спокойствие Вашингтона. Иствуд убежден, что сдерживание, союзы и готовность США не вступать в войну определят, начнется ли в 2026 году Третья мировая война.

Ранее в Британии заявили о возможном начале Третьей мировой войны после размещения баллистических ракет в Белоруссии.