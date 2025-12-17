Для защиты мужского здоровья бойцов СВО предложили использовать бронешорты

Участников специальной военной операции (СВО) на Украине предложили защищать от минно-взрывных ранений при помощи современных методов, а именно специальных бронешорт. Такое предложение прозвучало на заседании экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации РФ по социальной политике, пишет «Парламентская газета».

По словам одного из авторов инициативы, начальника урологического отделения Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Романа Святивода, число урологических травм у бойцов, полученных в ходе СВО, составляет 4,6%. Он подчеркнул, что имеющаяся бронезащита не спасает военнослужащих от минно-взрывных поражений, поскольку основной упор делается на защите груди и живота.

Для защиты органов таза и наружных половых органов используются напашники, продолжил медик. По его словам, эта бронеплита крепится к бронежилету и защищает в основном от фронтальных ранящих снарядов. Однако при разрыве боеприпасов, мин или дронов поражающие элементы движутся от земли под углом снизу вверх, в таком случае напашники не спасают, сообщил Святивода.

В связи с этим была разработана более эффективная защита половых органов — бронешорты. Святивода рассказал, что в ходе эксперимента они показали большую защищенность от мелких ранящих снарядов.

Кроме того, главный внештатный уролог Федерального медико-биологического агентства России Павел Кызласов предложил замораживать сперму участников СВО в криобанке. По его словам, боец российской армии потенциально может потерять возможность зачать ребенка. В таком случае криоконсервация может решить проблему.

