Поддержка после фронта: как в России формируется среда для адаптации ветеранов СВО

Лучший опыт регионов по поддержке бойцов СВО будет масштабирован на всю страну

В последнюю неделю ноября по всей стране прошла серия мероприятий, наглядно продемонстрировавшая: государственная система поддержки ветеранов специальной военной операции неустанно расширяется и становится все более адресной, технологичной и разнообразной. В фокусе — образование, спорт, социальная адаптация, современная реабилитация и трудоустройство. «Газета.Ru» собрала главное.

От реабилитации — к самореализации

Одним из значимых событий этой недели в сфере поддержки бойцов СВО стало проведение всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех», организованного АСИ и фондом «Росконгресс». Мероприятие прошло 24 ноября в Москве.

Президент России Владимир Путин направил участникам форума приветствие, в котором подчеркивалось: всемерная поддержка участников и ветеранов СВО — приоритет государства.

«Уверен, в ходе встречи и насыщенной деловой программы вы сможете обсудить круг актуальных проблем, связанных с дальнейшей работой по созданию достойных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации людей с инвалидностью, обменяться опытом и лучшими практиками», — отметил президент России.

На специальной сессии «Комплексная ресоциализация ветеранов СВО» бизнес объявил о разработке методик инклюзивного найма участников спецоперации. Также госкорпорации рассказали о новых технологиях протезирования.

Кроме того, руководство фонда «Защитники Отечества» подтвердило курс на всестороннюю профориентационную, инфраструктурную, медицинскую и спортивную поддержку ветеранов СВО.

Статс-секретарь Минобороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева напомнила, что за два с половиной года организация стала «единым окном» для ветеранов и их семей и успешно выстроила систему индивидуальной поддержки и межведомственного взаимодействия.

Для мечты и для жизни

В тот же день в Курской и Ульяновской областях стартовал проект «СВОй бизнес», инициированный партией «Единая Россия», МСП-корпорацией и «Опорой России». В течении четырех дней 21 участник в Курске и группа ветеранов в Ульяновске проходили интенсив по основам предпринимательства — от поиска ниши до привлечения финансирования. Также бойцы встретились с успешными предпринимателями, посетили ряд предприятий, и после защитили собственные бизнес-проекты.

По словам участников, программа дает им не только навыки, но и уверенность в завтрашнем дне — многие уже открыли ИП или готовят свои первые продукты.

«Это не просто обучение, это возможность обрести опору в мирной жизни», — отметил секретарь ульяновского отделения «Единой России» Владимир Камеко.

Поддержать каждого

Далее эстафету приняла Ленинградская область: 26 ноября в Гатчине прошли окружные cборы Ассоциации ветеранов СВО для 150 участников из 11 регионов СЗФО. Программа включала информирование о современных протезах, реабилитационных технологиях, профориентационных возможностях и адаптивном спорте.

Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул: область накопила уникальный опыт — в ней действуют более 90 мер поддержки и крупнейший кластер реабилитации в России.

По его словам, ключевой задачей властей является предоставление каждому ветерану СВО практической помощи и создание пространства для развития бойцов.

Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев добавил, что опыт Ленобласти будет масштабироваться, главная цель – обеспечить абсолютно всем ветеранам ясные возможности для занятости и восстановления.

Лидер по поддержке

На следующий день, 27 ноября, Анна Цивилева провела расширенное заседание межведомственной комиссии фонда «Защитники Отечества» в Новосибирске. Место было выбрано не случайно: по данным фонда, регион стал флагманом страны по поддержке ветеранов СВО: для ее обеспечения здесь действуют 72 меры поддержки — от компенсаций и переоборудования жилья до предоставления реабилитационных сертификатов.

Среди уникальных инициатив региона — выплата 500 тыс. рублей на адаптацию жилья под инвалидность и дополнительная компенсация в 1 млн рублей при обмене квартиры на жилье, приспособленное под нужды ветерана.

Кроме того, глава региона Андрей Травников сообщил о внедрении проактивного электронного получения услуг и объявил о создании в Новосибирске филиала Военно-социального центра Минобороны России.

Услышан каждый

По всей стране 28 ноября прошел единый день приема ветеранов СВО и членов их семей, организованный «Единой Россией». В региональных отделениях политической силы участники спецоперации и их родные могли получить консультации по мерам поддержки, оформить обращения и оставить заявки на помощь в решении бытовых и социальных вопросов.

Такие очные приемы уже стали частью системной практики: партия и социальные учреждения фиксируют проблемы и оперативно передают их в профильные ведомства.

Спортивная реабилитация

С 27 до 29 ноября Омск принимает первый всероссийский турнир по паралимпийскому фехтованию среди ветеранов СВО. В нем принимают участие спортсмены из шести регионов страны, среди них немало кавалеров высших государственных наград.

Финальные поединки и награждение победителей прошли 28 ноября в присутствии руководства фонда «Защитники Отечества».

Турнир стал важной частью программы спортивной реабилитации ветеранов СВО — фонд активно развивает адаптивный спорт совместно с Минспортом и Паралимпийским комитетом России.

Лектор особого назначения

Поддержка ветеранов СВО включает и предоставление им возможности стать наставниками для молодого поколения. 29 ноября в Рязанской области стартовал двухдневный образовательный интенсив для подготовки бойцов к работе лекторами Общества «Знание».

После прохождения программы участники смогут вести занятия и диалоги с молодежью в школах, колледжах и университетах.

Интенсив включает темы из области психологии, межкультурных коммуникаций, публичных выступлений, конфликтологии и методов патриотического воспитания.

На данный момент проект позиционируется как пилотный, однако в случае успеха он будет масштабирован на все муниципалитеты региона.

Всем миром

Разнообразие и интенсивность проведения мероприятий для ветеранов СВО демонстрирует — в России выстраивается общенациональная экосистема для их поддержки. Частью единой модели сопровождения становятся образовательные курсы, предпринимательские проекты, передовые реабилитационные практики, спортивные турниры и прямой диалог с государством.

Накопленный регионами — от Новосибирска до Ленинградской области — опыт развивается и масштабируется, а участие бизнеса, экспертов и общественных организаций делает систему гибкой и всеохватной.

Благодаря этому у защитников Отечества при возвращении к мирной жизни не возникнет вопросов о дальнейшем пути — государство успешно формирует пространство, где у каждого есть возможности для роста и самореализации.