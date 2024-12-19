Коротченко назвал главную особенность С-500 «Прометей»

Основная отличительная особенность зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» — возможность уничтожения широкой номенклатуры целей в ближнем космосе. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью РИА Новости.

По его словам, С-500 является средством нейтрализации военно-космических программ США по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, который Вашингтон планирует развернуть на околоземной орбите.

Коротченко добавил, что ЗРК «Прометей» — это новейшие технологии в области высокоточного наведения и селекции целей.

До этого заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» показали, что она готова отражать атаки любого противника, в том числе США.

В августе 2022 года Минобороны РФ и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку в войска новейших комплексов противовоздушной обороны С-500.

Ранее журналисты нашли преимущества нового российского ЗРК перед западным оружием ВСУ.