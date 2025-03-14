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В США отметили преимущества российской системы С-500 «Прометей»

NI: Россия имеет право гордиться своей системой ПВО С-500 «Прометей»
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Wikimedia Commons

Россия вправе гордиться своей системой противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest (NI).

По словам автора статьи Майи Карлин, большинство экспертов рассматривают С-500 как систему высшего класса. Она также подчеркивает, что эта система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые развивают скорость в 10 раз превышающую скорость звука. Отмечается, что ракета 40Н6М, входящая в состав С-500, может поражать цели на дистанции до 400 километров, а модификация 77Н6 — до 600 километров.

Карлин также указывает на то, что зависимость Украины от поставок западного вооружения делает страну более уязвимой перед угрозами, исходящими от С-500 «Прометей».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что основная отличительная особенность зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» — возможность уничтожения целей в ближнем космосе. По его словам, С-500 является средством нейтрализации военно-космических программ США по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, который Вашингтон планирует развернуть на околоземной орбите.

Ранее Россия развернула первый полк ПВО С-500 «Прометей» для защиты Керченского моста.

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