Частный самолет едва не столкнулся с американским судном близ Венесуэлы

CNN: частный самолет едва не столкнулся с заправщиком ВВС США близ Венесуэлы
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Частный самолет чуть не столкнулся с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США близ Венесуэлы. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что лайнер Falcon 900EX, летящий 13 декабря с острова Аруба в Майами, едва смог избежать столкновения с самолетом Boeing 777 или 767 на высоте около 8 км.

Пилот рассказал диспетчеру, что расстояние между самолетами было минимальное. Гражданский самолет набрал высоту прямо рядом с американским судном.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что усиление напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями.

