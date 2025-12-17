На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЮАР заявила о переговорах с РФ и Украиной о судьбе своих наемников

Магвенья: ЮАР обсуждает с РФ и Украиной возвращение своих граждан с зоны СВО
Siphiwe Sibeko/Reuters

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) ведет переговоры с Россией и Украиной о возвращении на родину 17 своих военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, передает The Guardian.

«Они находятся в опасной обстановке. Их жизни угрожает серьезная опасность», — сказал он, отметив, что власти ЮАР пытаются выяснить у РФ и Украины, как можно вызволить своих солдат.

Магвенья добавил, что граждан ЮАР «по ошибке втянули» в боевые действия. Он подчеркнул, что сейчас правительство ЮАР уделяет этому вопросу максимально возможное внимание.

До этого портал IOL сообщал, что 17 граждан ЮАР в возрасте от 20 до 39 лет, которые уехали на Украину в качестве наемников, сейчас просят о помощи. По данным журналистов, бойцы попали в окружение в Донбассе. Правительство Южно-Африканской республики работает по дипломатическим каналам, чтобы добиться возвращения молодых людей.

Отмечается, что граждан ЮАР привлекли к работе обещанием «выгодных контрактов». Президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил расследовать случаи вербовки граждан.

Ранее дочь экс-главы ЮАР уволилась после скандала с вербовкой наемников.

