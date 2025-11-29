На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь экс-главы ЮАР уволилась после скандала с вербовкой наемников

Guardian: дочь экс-главы ЮАР уволилась после обвинений в вербовке наемников
close
Depositphotos

Дочь экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы ушла в отставку с поста члена Национальной ассамблеи республики после обвинений в вербовке 17 сограждан для участия в конфликте на Украине на стороне РФ. Об этом пишет The Guardian.

В настоящее время 43-летняя Дудузиле Зума-Самбудла добровольно сложила полномочия и сотрудничает с правоохранительными органами по возвращению южноафриканцев домой.

По данным издания, мужчин убеждали в том, что они едут в Россию для прохождения подготовки на должность телохранителей для последующей работы в политической партии Джейкоба Зумы «Копье нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP).

7 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в зоне спецоперации против ВСУ сражаются по меньшей мере 1436 граждан из 36 стран Африки.

По его словам, показатель может быть и больше. Речь идет только об идентифицированных военнослужащих в рядах ВС РФ, уточнил глава МИД. Сибига заявил, что участие в конфликте на стороне России якобы является «аморальным, незаконным и нарушает устав ООН и международное право».

Ранее президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами