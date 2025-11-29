Дочь экс-главы ЮАР уволилась после скандала с вербовкой наемников

Дочь экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы ушла в отставку с поста члена Национальной ассамблеи республики после обвинений в вербовке 17 сограждан для участия в конфликте на Украине на стороне РФ. Об этом пишет The Guardian.

В настоящее время 43-летняя Дудузиле Зума-Самбудла добровольно сложила полномочия и сотрудничает с правоохранительными органами по возвращению южноафриканцев домой.

По данным издания, мужчин убеждали в том, что они едут в Россию для прохождения подготовки на должность телохранителей для последующей работы в политической партии Джейкоба Зумы «Копье нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP).

7 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в зоне спецоперации против ВСУ сражаются по меньшей мере 1436 граждан из 36 стран Африки.

По его словам, показатель может быть и больше. Речь идет только об идентифицированных военнослужащих в рядах ВС РФ, уточнил глава МИД. Сибига заявил, что участие в конфликте на стороне России якобы является «аморальным, незаконным и нарушает устав ООН и международное право».

Ранее президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине.