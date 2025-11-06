На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти 20 наемников из ЮАР попали в окружение в зоне СВО

В ЮАР рассказали о попытках вернуть попавших в окружение в Донбассе 17 наемников
Станислав Красильников/РИА Новости

Южно-Африканская республика (ЮАР) ищет возможности вернуть на родину 17 граждан страны, которые ранее уехали на Украину в качестве наемников, а сейчас просят о помощи. Об этом сообщает портал IOL.

«Власти ЮАР получили обращения 17 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые попали в окружение в Донбассе. <...> Правительство Южной Африки работает по дипломатическим каналам, чтобы добиться возвращения этих молодых людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждан привлекли к работе обещанием «выгодных контрактов». Президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил расследовать случаи вербовки граждан.

При этом власти республики не уточнили, на чьей стороне воюют южноафриканцы.

До этого газета немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск.

Отмечается, что приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них. Например, пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ состоит преимущественно из колумбийцев.

Ранее стали известны имена ликвидированных под Сумами аргентинских наемников ВСУ.

