Российские войска уничтожили на Украине объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, уничтожены цеха по сборке и хранению ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах в хоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, российский войска задействовали в этой операции боевые самолеты, ударные дроны, ракеты и артиллерию.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщил, что все районы города Купянск в Харьковской области перешли под контроль российской армии.

Также стало известно, что бойцы группировки «Запад» Вооруженных Сил России ликвидировали группу колумбийских наемников у Купянска Харьковской области.

Ранее Рамзан Кадыров показал удар возмездия «за Грозный» по позициям ВСУ.