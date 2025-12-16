На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одессе уничтожен логистический терминал, обслуживающий ВСУ

В Одессе уничтожен терминал логистической компании, обслуживающей ВСУ
В Одессе уничтожен терминал логистической компании «Новая Почта», которая занимается логистическим обслуживанием вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Украина.ру».

На опубликованном видео показано, что огнем охвачены несколько ангаров, а также пожарные, которые ликвидируют возгорание.

14 декабря российские бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по целям в поселке Затока Одесской области. По данным украинских СМИ, этот регион впервые с начала СВО попал под бомбовый удар авиации. Су-34 действовали под прикрытием истребителей. Также по Затоке были запущены «Герани». Цель удара — железнодорожный и автомобильный мост, через который Украина получает военные грузы из Европы.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, атака российских сил по транспортной инфраструктуре в Затоке Одесской области серьезно нарушит поставки вооружений и топлива украинским подразделениям. Он обратил внимание, что российские специалисты увеличили дальность фугасных авиабомб (ФАБ), поэтому стали возможны удары по столь отдаленным объектам без риска попасть в зону досягаемости большинства расчетов украинской ПВО.

Ранее появились первые кадры с последствиями удара по порту под Одессой.

