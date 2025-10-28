На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп объявил о крупном заказе Японии на военную технику США

Трамп: США получили от Японии заказ на очень большое количество военной техники
Mike Segar/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Япония разместила крупный заказ на приобретение американского вооружения. Его слова приводит РИА Новости.

«Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники», — заявил Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Американский лидер подчеркнул значимость торгового соглашения между двумя странами, охарактеризовав его как честное и взаимовыгодное.

«Мы высоко ценим этот заказ и торговые отношения в целом. Мы заключаем новое соглашение, и это действительно справедливая сделка», — подчеркнул Трамп.

В сентябре администрация Трампа приняла решение о снижении таможенных сборов на автомобили, импортируемые из Японии, с 27,5 до 15%. Однако, как отмечают аналитики, даже при сниженной ставке пошлины остаются ощутимым бременем для японских автопроизводителей.

Ранее НАТО закупило у США оружие для Украины на $2 млрд.

