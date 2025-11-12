На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай создал плавающий ЗРК для возможного вторжения на Тайвань

Army Recognition: новый китайский ЗРК HQ-13 подойдет для вторжения на Тайвань
true
true
close
Tyrone Siu/Reuters

Новая модификация зенитного ракетного комплекса HQ-13, разработанная для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), может быть использована при возможном вторжении на Тайвань. Об этом сообщает западное издание Army Recognition.

Комплекс создан на базе плавающей бронемашины ZBD-05 и предназначен для сопровождения морской пехоты.

«HQ-13 может защищать десант от атак вертолетов и беспилотников на наиболее уязвимых этапах высадки», — отмечает издание.

Базовый вариант ЗРК HQ-13 был принят на вооружение в 2023 году. Экспортная модификация FB-10A поражает цели на расстоянии от 1 до 17 км, а радар комплекса обнаруживает цели за 50 км. Комплекс оснащен восемью зенитными ракетами.

20 октября американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что КНР не собирается нападать на Тайвань.

До этого японская газета Sankei Shimbun сообщила, что Народно-освободительная армия Китая построила на полигоне Чжужихэ, крупнейшем в стране, макеты ключевых правительственных зданий Тайваня, включая президентский дворец, министерства иностранных дел и обороны. На объекте отрабатывается сценарий нанесения «обезглавливающего удара» по острову.

Ранее Bloomberg рассказал о противниках Си Цзиньпина в армии Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами