Китай создал плавающий ЗРК для возможного вторжения на Тайвань

Army Recognition: новый китайский ЗРК HQ-13 подойдет для вторжения на Тайвань

Новая модификация зенитного ракетного комплекса HQ-13, разработанная для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), может быть использована при возможном вторжении на Тайвань. Об этом сообщает западное издание Army Recognition.

Комплекс создан на базе плавающей бронемашины ZBD-05 и предназначен для сопровождения морской пехоты.

«HQ-13 может защищать десант от атак вертолетов и беспилотников на наиболее уязвимых этапах высадки», — отмечает издание.

Базовый вариант ЗРК HQ-13 был принят на вооружение в 2023 году. Экспортная модификация FB-10A поражает цели на расстоянии от 1 до 17 км, а радар комплекса обнаруживает цели за 50 км. Комплекс оснащен восемью зенитными ракетами.

20 октября американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что КНР не собирается нападать на Тайвань.

До этого японская газета Sankei Shimbun сообщила, что Народно-освободительная армия Китая построила на полигоне Чжужихэ, крупнейшем в стране, макеты ключевых правительственных зданий Тайваня, включая президентский дворец, министерства иностранных дел и обороны. На объекте отрабатывается сценарий нанесения «обезглавливающего удара» по острову.

