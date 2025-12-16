В Британии заявили о готовности обучать стабилизационные силы в Газе

Великобритания готова провести обучение военнослужащих международных стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом сообщила глава британского МИД Иветт Купер, передает ТАСС.

«Мы не ожидаем, что британские войска будут частью международных стабилизационных сил, у нас нет таких намерений, хотя мы всегда готовы обеспечить помощь с планированием или подготовкой», — сказала министр.

Купер добавила, что правительство Британии также готово оказать поддержку с процессом разоружения группировок в Газе на основе своего опыта в Северной Ирландии.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По его словам, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в США обозначили сроки размещения стабилизационных сил в Газе.