В Димитрове российские силы зачистили 120 домов от ВСУ

МО РФ: группировка Центр зачистила от ВСУ два микрорайона в донецком Димитрове
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки «Центр» Вооруженных Сил России (ВС РФ) зачистили от противника два района донецкого Димитрова (украинское название — Мирноград) и освободили 120 зданий. Речь идет микрорайонах Восточный и Западный города, сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

Помимо этого, российские войска продолжают зачищать от украинских формирований села Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). В районе населенного пункта Родинское ДНР российские бойцы отразили две атаки подразделений 425-го штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся вернуть утраченные позиции, отметили в оборонном ведомстве.

До этого пленный боец ВСУ командование украинских войск не снабжает провизией солдат, находящихся в окруженном ВС РФ Димитрове. Военный вспомнил, что они с товарищами четыре дня провели в укрытии. На пятый день их нашли российские бойцы, и тогда украинские солдаты решили сдаться в плен.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в свою очередь полагает, что российская армия в Димитрове может повторить сценарий штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе: чтобы «выкурить» ВСУ с территории механизированного завода, необходимо проводить специальную огневую операцию.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.

