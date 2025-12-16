На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Офицер ВС РФ назвал основную трудность при штурме Северска

Майор Буреев: главную проблему при штурме Северска представляют FPV-дроны
Alina Smutko/Reuters

Начальник противовоздушной обороны майор Буреев с позывным «Бурый» в беседе с «Лентой.ру» назвал основную проблему при штурме «Северска».

По его словам, украинские войска используют большое количество FPV-дронов (от англ. First Person View — вид от первого лица; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота).

«Основной проблемой <...> было большое количество используемых противником FPV-дронов, в том числе и на оптоволокне, а также применение R-18 («Баба-яга»)», — поделился военный.

«Бурый» уточнил, что решить проблему удалось за счет прикрытия штурмовых групп с воздуха с помощью истребительной авиации FPV-дронов и расчетов Mavic с системой «плетка». Также штурмовиков во время продвижения прикрывали наземные посты воздушного наблюдения, снайперские пары и маневренные зенитно-пулеметные группы.

13 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» оператору FPV-дрона Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным «Филин».

Белоусов отметил высокие показатели боевой работы военного в ходе применения им дронов в зоне спецоперации.

Ранее ВС РФ поразили склады с горючим и пункты дислокации украинских военных.

СВО: последние новости
