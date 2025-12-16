Новый филиал национального центра «Россия» заработал в Ханты-Мансийском округе

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа с открытием с филиала национального центра «Россия». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Приветствие главы государства зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ — председатель Организационного комитета национального центра «Россия» Сергей Кириенко.

«Отрадно, что масштабный, вдохновляющий проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» успешно развивается, и сегодня такой выставочный комплекс открывается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. От души поздравляю вас с этим большим и по-настоящему праздничным событием», — отметил Путин.

Президент отметил вклад нескольких поколений югорчан в освоение месторождений, строительство городов и развитие инфраструктуры.

«И конечно, впечатляют современные достижения жителей югорского края. Регион, который в этом году достойно отметил свое 95-летие, последовательно развивает мощный производственный, технологический, кадровый потенциал, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны», — сказал президент.

Он напомнил, что в округе реализуются программы в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии и туризма, а также уделяется внимание сохранению традиций коренных народов Севера.

Путин также выразил уверенность, что новый филиал станет востребованной площадкой для деловых встреч, творческих инициатив и общения жителей и гостей региона.