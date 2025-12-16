На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-замглавы цеха завода имени Калинина обвинили во взяточничестве на контрактах с МО РФ

Экс-замглавы цеха машзавода имени Калинина обвиняется во взятках на 5 млн рублей
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Бывшему заместителю начальника цеха ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Виктору Берстневу предъявлено обвинение в получении и даче взяток на сумму свыше пяти миллионов рублей при выполнении контрактов Министерства обороны России. Об этом сообщили РИА Новости в Главном военном следственном управлении СК РФ.

«Берстнев обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290, а также части 2 статьи 290 и пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере, дача взятки в крупном размере)», — отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что в 2021 году между государственным заказчиком и предприятием был заключен многомиллионный контракт на изготовление специальных изделий, контроль за исполнением которого возлагался на Берстнева.

В 2021–2025 годах он получил от сотрудников завода более пяти миллионов рублей в виде взяток за выплату им повышенных премий, а затем передал эти средства должностным лицам госзаказчика за общее покровительство при выполнении контракта. В итоге условия соглашения выполнены не были, а Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.

В ноябре суд приговорил руководителя военного представительства Минобороны России Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 11 млн рублей. Следствие установило, что в 2021–2024 годах он совместно с подчиненным Григорием Зориным получал деньги от представителей коммерческих структур за покровительство при приемке продукции. Помимо тюремного срока, чиновник также лишен звания полковника.

Ранее в Минобороны вскрыли особо крупную взятку при поставке оборудования для автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами