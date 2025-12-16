Экс-замглавы цеха завода имени Калинина обвинили во взяточничестве на контрактах с МО РФ

Бывшему заместителю начальника цеха ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Виктору Берстневу предъявлено обвинение в получении и даче взяток на сумму свыше пяти миллионов рублей при выполнении контрактов Министерства обороны России. Об этом сообщили РИА Новости в Главном военном следственном управлении СК РФ.

«Берстнев обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290, а также части 2 статьи 290 и пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере, дача взятки в крупном размере)», — отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что в 2021 году между государственным заказчиком и предприятием был заключен многомиллионный контракт на изготовление специальных изделий, контроль за исполнением которого возлагался на Берстнева.

В 2021–2025 годах он получил от сотрудников завода более пяти миллионов рублей в виде взяток за выплату им повышенных премий, а затем передал эти средства должностным лицам госзаказчика за общее покровительство при выполнении контракта. В итоге условия соглашения выполнены не были, а Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере.

В ноябре суд приговорил руководителя военного представительства Минобороны России Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток на сумму свыше 11 млн рублей. Следствие установило, что в 2021–2024 годах он совместно с подчиненным Григорием Зориным получал деньги от представителей коммерческих структур за покровительство при приемке продукции. Помимо тюремного срока, чиновник также лишен звания полковника.

Ранее в Минобороны вскрыли особо крупную взятку при поставке оборудования для автомобилей.