Министр обороны ФРГ назвал переговоры по Украинн «в общем и целом хорошими»

Bild: Писториус не участвовал во встречах по многонациональным силам для Киева

Министр обороны Германии Борис Писториус напрямую не участвовал в обсуждении создания многонациональных сил для Украины. Об этом сообщает газета Bild.

Глава оборонного ведомства назвал результаты прошедших в Берлине переговоров по Украине «в общем и целом хорошими».

В то же время, по словам Писториуса, ни одна страна в настоящий момент не может определить, в какой форме и как конкретно Европа возьмет на себя ответственность в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Министр обратил внимание на то, что создание «многонациональных сил» и возможное участие в них Бундесвера (немецкая армия — прим. ред.) поднимают такие вопросы, как необходимость получения мандата Бундестага (парламент ФРГ), а также «под каким командованием, что именно будет происходить и каким образом.

По словам Писториуса, для начала важно, чтобы страны Евросоюза выразили готовность взять на себя ответственность и участвовать в дальнейших переговорах по урегулированию на Украине.

14 и 15 декабря в Берлине состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному урегулированию конфликта на Украине. Их итогом стало согласование гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. Американские официальные лица утверждают, что 90% мирного соглашения по Украине уже согласовано. Однако выход ВСУ с территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС все еще остаются нерешенными вопросами.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер готовы приехать в Россию для дальнейшего обсуждения плана по урегулированию на Украине.