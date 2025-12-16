На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны ФРГ назвал переговоры по Украинн «в общем и целом хорошими»

Bild: Писториус не участвовал во встречах по многонациональным силам для Киева
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус напрямую не участвовал в обсуждении создания многонациональных сил для Украины. Об этом сообщает газета Bild.

Глава оборонного ведомства назвал результаты прошедших в Берлине переговоров по Украине «в общем и целом хорошими».

В то же время, по словам Писториуса, ни одна страна в настоящий момент не может определить, в какой форме и как конкретно Европа возьмет на себя ответственность в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Министр обратил внимание на то, что создание «многонациональных сил» и возможное участие в них Бундесвера (немецкая армия — прим. ред.) поднимают такие вопросы, как необходимость получения мандата Бундестага (парламент ФРГ), а также «под каким командованием, что именно будет происходить и каким образом.

По словам Писториуса, для начала важно, чтобы страны Евросоюза выразили готовность взять на себя ответственность и участвовать в дальнейших переговорах по урегулированию на Украине.

14 и 15 декабря в Берлине состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному урегулированию конфликта на Украине. Их итогом стало согласование гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. Американские официальные лица утверждают, что 90% мирного соглашения по Украине уже согласовано. Однако выход ВСУ с территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС все еще остаются нерешенными вопросами.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер готовы приехать в Россию для дальнейшего обсуждения плана по урегулированию на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами