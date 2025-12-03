На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Румыния атаковала морской дрон ВСУ в Черном море

Армия Румынии уничтожила украинский морской дрон Sea Baby в Черном море
Global Look Press

Вооруженные силы Румынии уничтожили украинский морской дрон Sea Baby в Черном море. Об этом сообщило румынское министерство обороны.

По его данным, инцидент произошел в 36 морских милях к востоку от Констанцы. Аппарат представлял угрозу для судоходства, отмечается в сообщении.

В течение недели дроны атаковали в Черном море несколько танкеров, которые шли в российские порты или из них.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

В конце ноября недалеко от черноморского побережья Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. Причиной стало «внешнее воздействие». Капитан судна Virat заявил об атаке дронов. Предположительно, второй танкер — Kairos — подорвался на морской мине. Как написало издание «Страна.ua», операцию провела Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

Все новости на тему:
Новости Украины
