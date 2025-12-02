На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции назвали неприемлемыми атаки на суда в Черном море

Турецкий политик Челик назвал неприемлемыми атаки на суда в Черном море
true
true
true
close
Goran Tomasevic/Reuters

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал неприемлемыми атаки на суда в Черном море. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Habertürk.

«Эти нападения абсолютно неприемлемы ни в нашей исключительной экономической зоне, ни за ее пределами. Кроме того, это угрожает безопасности всех морских перевозок в Черном море. Такие инциденты негативно скажутся на всех странах», — сказал Челик.

По его словам, в связи с риском нарушения логистики в Черном море Анкара «обсуждает этот вопрос со всеми сторонами».

2 декабря у берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник.

28 ноября два танкера под флагом Гамбии загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами