В Турции назвали неприемлемыми атаки на суда в Черном море

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал неприемлемыми атаки на суда в Черном море. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Habertürk.

«Эти нападения абсолютно неприемлемы ни в нашей исключительной экономической зоне, ни за ее пределами. Кроме того, это угрожает безопасности всех морских перевозок в Черном море. Такие инциденты негативно скажутся на всех странах», — сказал Челик.

По его словам, в связи с риском нарушения логистики в Черном море Анкара «обсуждает этот вопрос со всеми сторонами».

2 декабря у берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник.

28 ноября два танкера под флагом Гамбии загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с военно-морскими силами страны.

