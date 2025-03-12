Повстанцы захватили город на востоке ДРК

Повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23), действующие на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), захватили расположенный в провинции Южное Киву город Лвангуку. Об этом сообщает портал Actualite.

По имеющейся информации, Лвангуку, находящийся в 50 километрах от административного центра провинции Южное Киву — города Букаву, был оставлен правительственными войсками и их союзниками из ополчения «Вазалендо» спустя сутки боев.

В настоящее время повстанцами занята центральная часть Лвангуку, боевые действия продолжаются.

2 февраля сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали группировку М23 и армию Руанды прекратить наступление в Демократической Республике Конго.

27 января группировка М23 сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт в Африке может поставить под угрозу производство электроники во всем мире.