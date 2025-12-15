Эксперт прокомментировал удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре под Одессой

Удар Вооруженных сил (ВС) РФ по транспортной инфраструктуре в Затоке Одесской области серьезно нарушит поставки вооружений и топлива украинским подразделениям. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он обратил внимание, что российские специалисты увеличили дальность фугасных авиабомб (ФАБ), поэтому стали возможны удары по столь отдаленным объектам без риска попасть в зону досягаемости большинства расчетов украинской ПВО.

«Между тем, чтобы полностью разрушить мост, необходимо выводить из строя опоры. Для этого потребуется в том числе работа диверсионной группы, которая «подсветит» объект или поставит маячок. Впрочем, на мой взгляд, в этом нет острой необходимости. Достаточно периодически бить ФАБами по полотну», — считает Кнутов.

Даже при таких условиях сокращается количество грузов, которые могут поставляться Вооруженным силам Украины (ВСУ), подчеркнул он.

14 декабря российские бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по целям в поселке Затока Одесской области. По данным украинских СМИ, этот регион впервые с начала СВО попал под бомбовый удар авиации.

Су-34 действовали под прикрытием истребителей. Также по Затоке были запущены «Герани». Цель удара — железнодорожный и автомобильный мост, через который Украина получает военные грузы из Европы.

Ранее в Гуляйполе под удар российских ФАБов попали солдаты трех подразделений ВСУ.