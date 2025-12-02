На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гуляйполе под удар российских ФАБов попали солдаты трех подразделений ВСУ

ТАСС: в Гуляйполе за день ФАБами уничтожены 49 солдат ВСУ
Serhii Nuzhnenko/Reuters

В Гуляйполе под массированные удары российских фугасных авиационных бомб (ФАБ) попали военнослужащие двух штурмовых полков и бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, за 1 декабря в Гуляйполе с помощью ФАБ уничтожены 49 человек из состава 33-го, 225-го штурмовых полков, 102 бригады территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, стало известно, что украинское командование отказывается от эвакуации из Гуляйполя раненых солдат 102-й бригады, пытаясь вместо них эвакуировать раненых, принадлежащих 33-му полку.

30 ноября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Командующий российской группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев доложил Путину о начале освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Президент положительно оценил темпы продвижения войск группировки «Восток» в направлении Гуляйполя.

Ранее Герасимов сообщил о попытках ВСУ деблокировать окруженные группировки.

