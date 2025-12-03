На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР заявили, что на разминирование республики уйдут десятки лет

Марочко считает, что разминирование ЛНР может занять до 50 лет
close
Depositphotos

На разминирование всей территории Луганской народной республики (ЛНР) может уйти до полувека, учитывая новые технологии, которые уже появились в России. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Невзирая на то, что ситуация очень серьезная, болезненная, но 100 лет — нереалистичная цифра [для разминирования], более того, она не учитывает новые технологии, которые уже существуют у России. <...> Если мы снизим вполовину срок, это будут более реалистичные цифры», - сказал эксперт.

Он пояснил, что для разминирования применяются роботизированные комплексы, которые делают работу намного быстрее саперов. По словам Марочко, специалисты осуществляют разминирование в очень непростых условиях обстрелов.

Также он отметил, что гражданские страдают от мин, которые военные Вооруженных сил Украины часто маскируют под бытовые предметы.

3 декабря в министерстве обороны РФ рассказали, что российские саперы проводят разминирование освобожденного Волчанска.

Ранее Хинштейн заявил, что приграничье Курской области разминируют солдаты из КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами