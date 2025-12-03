В ЛНР заявили, что на разминирование республики уйдут десятки лет

Марочко считает, что разминирование ЛНР может занять до 50 лет

На разминирование всей территории Луганской народной республики (ЛНР) может уйти до полувека, учитывая новые технологии, которые уже появились в России. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Невзирая на то, что ситуация очень серьезная, болезненная, но 100 лет — нереалистичная цифра [для разминирования], более того, она не учитывает новые технологии, которые уже существуют у России. <...> Если мы снизим вполовину срок, это будут более реалистичные цифры», - сказал эксперт.

Он пояснил, что для разминирования применяются роботизированные комплексы, которые делают работу намного быстрее саперов. По словам Марочко, специалисты осуществляют разминирование в очень непростых условиях обстрелов.

Также он отметил, что гражданские страдают от мин, которые военные Вооруженных сил Украины часто маскируют под бытовые предметы.

3 декабря в министерстве обороны РФ рассказали, что российские саперы проводят разминирование освобожденного Волчанска.

Ранее Хинштейн заявил, что приграничье Курской области разминируют солдаты из КНДР.