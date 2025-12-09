На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине задержали девять человек, торговавших оружием

СБУ задержала девять человек, торговавших оружием
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины сообщила о задержании девяти человек, торговавших оружием и боеприпасами, вывезенными из зоны боевых действий. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

«Среди изъятого у фигурантов: гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и патроны различного калибра», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в Киевской области задержаны двое мужчин, которые планировали продать партию боевых гранат. Еще пять фигурантов были задержаны в Краматорском районе.

До этого в Генпрокуратуре Украины сообщили, что одного из руководителей центрального межрегионального управления минюста Украины задержали. Его подозревают в содействии уклонению от мобилизации.

16 сентября на Украине при получении взятки был задержан сотрудник правоохранительных органов Николаевской области, который за $2 тыс. помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования.

Ранее на Украине по подозрению в работе на Россию задержали депутата Рады.

