ВСУ выпустили дроны по объектам критической инфраструктуры в ЛНР

ВСУ атаковали подстанции и газопроводы в прифронтовых районах ЛНР. Об этом сообщило региона в своем Telegram-канале.

Предполагается, что удары наносятся прицельно по объектам инфраструктуры.

«Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после отмены угрозы повторных обстрелов», — заявили в луганском кабмине.

25 ноября в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Повреждения, помимо жилых домов, получили здание Механического колледжа, поликлиника, два промышленных предприятия и детский сад №17.

В части города будет нарушено газо- и электроснабжение. Предполагается, что коммунальные службы восстановят подачу газа и света к вечеру.

В настоящее время продолжается фиксация ущерба и сбор заявлений на выплаты пострадавшим. Из резервного фонда Таганрога на эти цели будет выделено 19 млн рублей.

