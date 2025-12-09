На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило о сбитых над регионами России украинских БПЛА

Минобороны: над регионами России за пять часов сбито 26 беспилотников Украины
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 9.00 до 14.00 мск сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 17 дронов, два — над территорией Калужской области, по одному над территориями Курской, Смоленской области, один — над территорией Ставропольского края, один — над территорией Кабардино-Балкарской республики, один – над территорией Чеченской республики, один БПЛА — над территорией республики Ингушетия, один — над территорией Республики Северная Осетия-Алания», отметил в сообщении ведомства.

До этого в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами был сбит 121 украинский беспилотник.

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Белгородской области — 49 летательных аппаратов. 22 беспилотника уничтожены в небе над республикой Крым, 10 — над Рязанской областью, еще девять — над Воронежской.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах по инфраструктуре на Украине.

