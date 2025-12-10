MWM: Украина потеряла один из незаменимых самолетов-истребителей

Российские войска уничтожили самолет-истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что истребитель был сбит 8 декабря около полудня. По данным издания, самолет был потерян при невыясненных обстоятельствах во время выполнения боевого задания.

Советский самолет Су-27 является самым боеспособным истребителем украинской армии, его сложно заменить, однако уступает новейшим российским истребителям Су-30СМ и Су-35, говорится в статье.

9 декабря в Минобороны РФ также заявили, что российские бойцы сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. В ведомстве уточнили, что задачу выполнили военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, были сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 280 беспилотника ВСУ.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах по инфраструктуре на Украине.