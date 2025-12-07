Президент Чехии допустил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой

Страны НАТО, возможно, будут вынуждены отвечать на «нарушения воздушного пространства» якобы российскими беспилотниками. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию The Sunday Times.

«Я думаю, что, если эти нарушения продолжатся, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотника», — сказал глава республики.

Павел добавил, что Россия не допустит нарушения своего воздушного пространства. В связи с этим, по словам президента, альянсу нужно принять аналогичные меры.

В ноябре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Североатлантический альянс должен ускорить работу по усилению обороны своего восточного фланга от беспилотников. Свое заявление глава оборонного ведомства сделал на фоне информации о том, что Румыния снова подняла в воздух истребители якобы из-за дронов в воздушном пространстве страны.

Ранее в одной стране Европы перестали верить новостям о «российских дронах».