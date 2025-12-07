На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Чехии допустил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой

Президент Чехии Павел: НАТО, возможно, будут вынуждены сбивать дроны над Европой
true
true
true
close
Global Look Press

Страны НАТО, возможно, будут вынуждены отвечать на «нарушения воздушного пространства» якобы российскими беспилотниками. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию The Sunday Times.

«Я думаю, что, если эти нарушения продолжатся, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотника», — сказал глава республики.

Павел добавил, что Россия не допустит нарушения своего воздушного пространства. В связи с этим, по словам президента, альянсу нужно принять аналогичные меры.

В ноябре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Североатлантический альянс должен ускорить работу по усилению обороны своего восточного фланга от беспилотников. Свое заявление глава оборонного ведомства сделал на фоне информации о том, что Румыния снова подняла в воздух истребители якобы из-за дронов в воздушном пространстве страны.

Ранее в одной стране Европы перестали верить новостям о «российских дронах».

