Россия будет отправлять на экспорт управляемые боеприпасы

«Калашников»: управляемые боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» будут отправлять на экспорт

Концерн «Калашников» начнет поставлять за границу управляемые боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э». Подробности сообщил гендиректор концерна Алан Лушников, пишет ТАСС.

«И на «Куб-2», и на «Куб-10» мы получили паспорта экспортного облика. Мы теперь сможем удовлетворять те заявки, которые к нам приходят», — сказал он.

Эти боеприпасы представляют собой дроны-камикадзе, дальность действия которых составляет десятки километров. Оператор такого дрона может управлять им на протяжении полета, тем самым позволяя летящему боеприпасу миновать все препятствия.

До этого сообщалось, что компания «Калашников» за текущий год увеличила производство 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в 13 раз. Винтовка пользуется особым спросом в зоне проведения СВО.

СВДС — это модификация СВД для подразделений спецназа, морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Длина винтовки со сложенным прикладом составляет 875 миллиметров.

Ранее «Калашников» изготовил первую партию АМ-17.