«Калашников» объявил о выполнении годового контракта на поставку АК-12

Концерн «Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку автоматов АК-12. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Там уточнили, что обязательства по производству 5,45 мм автоматов образца 2023 года закрыты в срок, а вся партия была отгружена государственному заказчику в полном объеме.

В предприятии подчеркнули, что АК-12 остается основным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил России, и его ежегодное изготовление удерживается на высоком уровне. В концерне отметили, что параллельно с серийным выпуском АК-12 инженеры создали новый вариант для штурмовых и разведывательных подразделений — укороченный автомат АК-12К калибра 5,45 мм. Контракт на производство этой версии также был полностью выполнен в 2025 году.

По данным предприятия, интерес иностранных партнеров к АК-12 остается высоким благодаря применению автомата в зоне специальной военной операции. Высокие оценки пользователей сформировали экспортный портфель заказов на 2026 год, который уже полностью расписан с учетом возможностей производства.

АК-12 входит в комплект экипировки военнослужащего «Ратник». Модель образца 2023 года позиционируется как наиболее развитый вариант системы АК: она получила улучшенную эргономику, возможности для применения в любое время суток, а также повышенную точность и кучность стрельбы.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Михаила Калашникова.