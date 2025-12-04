Британия и Норвегия создают объединенный флот для борьбы с Россией

Великобритания и Норвегия готовятся заключить оборонительный пакт, предусматривающий создание объединенного военно-морского флота для противостояния России в Арктике и защиты подводной критической инфраструктуры. Об этом пишет The Independent.

По информации МО Британии, за последние годы активность российских судов неподалеку от Соединенного Королевства якобы выросла на 30%. Новое соглашение призвано защитить подводные кабели и трубопроводы, уничтожение которых может привести к серьезным последствиям для инфраструктуры.

«В это время глубокой глобальной нестабильности, когда в наших водах появляется все больше российских кораблей, мы должны сотрудничать с международными партнерами для защиты нашей национальной безопасности. Это историческое соглашение с Норвегией укрепляет нашу способность защищать границы и критическую инфраструктуру, от которой зависят наши страны», — заявил премьер Британии Кир Стармер.

До этого газета Politico писала, что Великобритания взяла на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике. Великобритания еще в 2014 году возглавила группу европейских «стран-единомышленниц» в подготовке к угрозам якобы со стороны России на северном фланге НАТО. В группу входят 10 государств. Politico не пишет, какие именно страны туда входят.

Ранее Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике.